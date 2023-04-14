В Томске открылся первый в Сибири Центр искусственного интеллекта

Центр создан на базе научно-образовательного центра «Институт права и этики» ТГУ Фото: Ксения Высотина

В Томске 14 апреля Сбер и Национальный исследовательский Томский государственный университет открыли первый в Сибири Центр искусственного интеллекта, информирует администрация Томской области. Открытие состоялось под патронажем губернатора Владимира Мазура и в рамках форума молодых ученых U-NOVUS’2023.

«Совместный научно-исследовательский и аналитический центр создан на базе научно-образовательного центра «Институт права и этики» ТГУ. Работа центра будет сосредоточена на поиске и разработке технологий на базе искусственного интеллекта, направленных на решение экологических и социальных задач региона. Планируется, что центр также займется разработкой моделей по мониторингу углеродного следа для изучения экологических проблем Васюганских болот, а также для борьбы с лесными пожарами и сокращением лесов», - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Также в центре планируют проводить исследования по социальным последствиям применения ИИ, в том числе изучат влияние нейросетей на рынок труда.

Напомним, что в форуме U-NOVUS’2023 примут участие около тысячи вузовских технопредпринимателей.