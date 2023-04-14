В Томской области закупили еще 3 тысячи доз вакцины от кори

Облздрав закупил 3 тысячи доз вакцины от кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продолжатся вакцинация от кори. Дополнительно было закуплено 3 тысячи доз вакцины от кори, сообщает областная администрация.

Вакцинироваться от данного заболевания необходимо томичам, которые не болели корью и не прививались от заболевания, но контактировали с заболевшими. Также вакцинации подлежат врачи, педагоги работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовики и работники пунктов пропуска через госграницу.

«Высокому риску заболевания корью подвержены невакцинированные дети от года до пяти лет. Единственной мерой профилактики является вакцинация: для формирования иммунитета от кори необходимо прививаться в возрасте одного года с последующей ревакцинацией в шесть лет», – уточнили в обламдинистрации.

Полный курс вакцинации в детстве защитит от заболевания на всю жизнь. Бесплатную прививку от кори можно поставит в детской поликлинике по месту жительства.

Также помимо вакцинации врачи рекомендуют мыть руки, промывать нос, проветривать помещения и носить масок в общественных местах. При наличии признаков кори необходимо оставаться дома и вызвать врача.