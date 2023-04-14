В Томске ищут пропавшего 19-летнего парня с черным кожаным рюкзаком

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

В Томске волонтеры ищут пропавшего 19-летнего Якова Речкунова, местонахождение которого неизвестно с 13 апреля 2023 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Речкунов Яков Олегович, 19 лет (2004 г.р.). С 13 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Ростом парень 185 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

На момент пропажи был одет в коричневую куртку, фиолетовую толстовку с капюшоном, темные штаны, черные кроссовки. С собой был черный кожаный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).