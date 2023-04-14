В Томске стартовал благотворительный проект «Пилмат – в окопы Донбасса»

Фото: Томское отделение ОНФ

Доски, бревна, брус - незаменимы при обустройстве быта бойцов, укреплении и отсыпке окопов, полов и крыш блиндажей. Чтобы обеспечить военных необходимыми материалами, «Народный фронт» запустил проект «Томский пилмат – в окопы Донбасса».

Фото: Томское отделение ОНФ

«На нас вышли с этой идеей лесозаготовители Зырянского района, казаки, а также одна из местных компаний, с которой мы уже делаем для бойцов блиндажи. Дело в том, что с древесиной на Донбассе у ребят большая напряженка. «Народный фронт» всегда поддерживает полезные инициативы, поддержали и в этот раз! Наша молодежь занялась сортировкой, отгрузкой, отправкой и доставкой пиломатериала», - рассказал журналисту «КП-Томск» координатор регионального отделения Народного фронта по работе со СМИ Владимир Погудин.

Реализовать задумку томичам помогли волонтеры движения «Zа Родину». Они приняли груз в Курске и распределили по подразделениям. На передовую в ЛНР уже доставили 40 кубометров леса. Они поступили в том числе в те воинские части, где служат томичи.

Фото: Томское отделение ОНФ

По словам Владимира Погудина, уже через несколько дней из Томска отправят следующие 40 м³ древесины. Затем, через неделю, планируют отослать третью партию – 100 кубометров пиломатериалов.

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