На переулке Светлый в Томске столкнулись сразу несколько легковых машин

В Ленинском районе областного центра образовалась огромная пробка из-за столкновения нескольких легковых автомобилей. Об этом «КП-Томск» сообщили очевидцы.

«Тут просто жесть, бедные люди! Это случилось сегодня, 14 апреля, в районе 9-10 утра на переулке Светлый – в районе Каштак», - рассказала жительница Томска Дарья.

На присланной записи можно увидеть, что столкнулись сразу несколько машин, некоторые из них хаотично развернуты. Движение по проезжей части заблокировано. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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