Пятеро томичей потеряли 900 тысяч рублей при попытке купить мебель

Томичи переводили деньги лжепродавцу мебели в течение года. Фото: Густаво Зырянов

Жители Томска направили в полицию коллективное заявление о краже денег. Люди лишились около 1 миллиона рублей при попытке купить мебель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«В период с января 2022 года по январь 2023 года 5 жителей города Томска заключили договоры на поставку кухонной мебели с предпринимателем, который якобы являлся официальным представителем известной мебельной компании. Томичи перевели в счет оплаты услуг более 900 000 рублей, однако, продавец получив деньги, не исполнил свои обязательства», - рассказал Врио начальника отделения по расследованию неочевидных преступлений СО ОМВД России по Советскому району г. Томска Азамат Киргизбаев.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Читайте также Стрежевчанин задолжал дочери 700 тысяч рублей и отправился на принудительные работы