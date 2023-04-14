Стрежевчанин задолжал дочери 700 тысяч рублей и отправился на принудительные работы

Обязательные работы стали наказанием для мужчины, скрывавшегося от выплаты алиментов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области отыскали неплательщика алиментов из Стрежевого, который находился в розыске. Его долг дочери составляет более 700 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«Гражданин был объявлен в розыск по линии ФССП, поскольку в своей квартире, по адресу регистрации не проживал. Узнав, что его ищут приставы, перестал отвечать на телефонные звонки. Тем не менее, найти нарушителя удалось именно у него дома. Судебный пристав по розыску направилась на вероятный адрес проживания другого должника, но решила зайти и в дом по соседству», - говорится в сообщении.

Розыскник увидела должника в подъезде, когда он курил на лестничной площадке. Как объяснил мужчина, он считал, что по адресу проживания его уже вряд ли будут когда-нибудь искать, поэтому переехал обратно.

«Алиментщик признался, что если бы в этот момент находился дома, двери бы не открыл. Принудительным приводом гражданина доставили в отделение судебных приставов по городу Стрежевому», - добавили в пресс-службе.

Суд вынес жителю Стрежевого наказание - 20 часов обязательных работ. Также мужчине разъяснили, что в случае дальнейших невыплат алиментов на него заведут уголовное дело. Он ответил, что трудоустроится и принесет приставу все необходимые документы для ежемесячного взыскания денег на содержание ребенка.

Читайте также В Первомайском районе Томской области 19-летнего парня приговорили к обязательным работам за пьяную езду