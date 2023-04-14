В Томске пройдет благотворительный концерт «Добрые песни на благо» 16 апреля

Фото: фонд "Обыкновенное чудо"

В Пасхальное воскресенье, 16 апреля, в Томске состоится концерт «Добрые песни во благо» с участием Народной артистки России Людмилы Травкиной и учеников ее школы классического вокала. Гостей мероприятия ждут в 15:00 в МКЦ ТПУ по адресу: ул. Усова, 13В.

Вход в концертный зал - за любое пожертвование. Главная цель благотворительного марафона - сбор средств на лечение и реабилитацию особенных детей, спасение жизней юных томичей, столкнувшихся с тяжелым недугом.

В рамках мероприятия будет также организована благотворительная ярмарка с 14:00. Во время ее проведения выступит пианист-виртуоз, мастер импровизации Александр Петров. Музыкант известен исполнением классических произведений русских и зарубежных композиторов в оригинальной авторской обработке.

«Если не сможете прийти на концерт и ярмарку, но хотите помочь подопечным фонда, заходите на наш сайт @chudo.tomsk.ru», - сказала представитель организатора мероприятия, президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал о судьбе подопечного фонда «Обыкновенное чудо» Павле Овсове. Для парня с тяжелой формой ДЦП открыли сбор на покупку инвалидной коляски.

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