В Томске резко повысились цены на такси утром в пятницу

В Томске повысились цены на такси утром в пятницу Фото: Андрей АБРАМОВ

Томские таксисты утром в пятницу, 14 апреля, повысили цены на такси из-за сложной ситуации на дорогах. Пробки в городе – 10 баллов. Привычная стоимость маршрутов увеличилась почти в три раза, сообщает «АиФ-Томск».

Так, за поездку из Зеленых горок до улицы Сибирской томичам придется отдать 480 рублей, а до центра около 600 рублей. Стоимость поездки из Северска до Томска увеличилась до 700 рублей. В обычные дни северчане могли добраться до областного центра за 350 рублей.

"Аиф-Томск"

Напомним, утром 14 апреля томичи встали в 10-балльные пробки из-за снега и гололеда. На участках проспектов Мира и Комсомольском было перекрыто движение.