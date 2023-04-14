В Томске усилена работа по посыпке дорог песком из-за гололеда

В Томске улицы посыпают песком. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске утром специалисты посыпают опасные участки дорог песком. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас все дороги города открыты для движения.

Напомним, 14 апреля в Томске выпал снег. Уром ограничили движение на участках проспекта Комсомольского и Мира из-за плохих погодных условий и гололеда на дороге. В городе образовались 10-балльные пробки.

По данным мэрии, ночью и утром в городе посыпали все опасные участки, куда входят развязки, кольца, спуски и подъемы. Однако и-за сильного снегопада продолжили работать пескоразбрасыватели - для повторной антигололедной обработки.

На данный специалисты «Томск САХ» обработали песком Каштачную гору, провели повторную посыпку основных опасных мест на городских магистралях.

Также завершилась обработка богашевского направления. В ближайший час пескоразбрасыватели ещё раз обработают дороги Пушкинской развязки.

Уточняется, что все дороги Томска открыты для движения.

Томичей просят быть осторожнее на дорогах и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.