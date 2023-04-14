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НовостиОбщество14 апреля 2023 1:24

В Томске перекрыли дорогу на участках проспекта Комсомольского и Мира из-за плохой погоды

Движение восстановят после обработки проезжей части противогололедными смесями
Источник:kp.ru
В Томске ограничили движение на двух участках дорог из-за плохой погоды.

В Томске ограничили движение на двух участках дорог из-за плохой погоды.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске утром 14 апреля ограничили движение на участках проспекта Комсомольского и Мира ограничили из-за плохих погодных условий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Сотрудниками Госавтоинспекции с 7 часов 10 минут 14 апреля в городе Томске ограничено движение на участке проспекта Комсомольского от транспортной развязки «улица Пушкина – проспект Комсомольский» до улицы Сибирской в обе стороны», – говорится в сообщении.

Это связано с неблагоприятными дорожными условиями, связанными с обледенением проезжей части и большим риском возникновения аварий.

На участке проспекта Мира на спуске от улицы Карла Ильмера в сторону улицы Дальне-Ключевской дорогу перекрыли по одной стороне движения.

В полиции уточнили, что движение восстановят после проведения работ по обработке проезжей части противогололедными смесями и приведению дороги в нормативное состояние.

В настоящее время для безопасности движения на данном участке дороги дежурят сотрудники ДПС.