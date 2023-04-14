Гендиректор томской компании «Монолит-строй» Рябченко покинул пост

Даниил Рябченко покинул пост гендиректора "Монолит-строй". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор компании «Монолит-строй» (завод МДФ «Латат») Даниил Рябченко ушел в отставку. На его место назначен замгендиректора Владимир Мичурин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Владимир Мичурин начал исполнять обязанности генерального директора с 12 апреля.

«Я планировал сменить место работы ранее, но сначала было необходимо ввести завод OSB-плит (введен в сентябре 2022 года - ИФ). Меняю сферу деятельности, но остаюсь в Томске, моя работа не будет связана напрямую с производством», – сказал Рябченко.

Он отметил, что реализация всех запланированных инвестпроектов идет по графику. Активно строится завод по производству карбамидоформальдегидного концентрата (КФК, химическое сырье для производства древесных плит). Позже новое руководство приступит к проекту по производству березовой фанеры.

Напомним, копания «Монолит-Строй» планировала построить в Томске три завода завод по производству OSB-плит, карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству березовой фанеры. На предприятиях планировалось создать 820 рабочих мест.