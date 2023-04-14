В Томске завершены поиски пропавшего 69-летнего пенсионера

В Томске нашли пропавшего пенсионера. Фото: Ксения Высотина

В Томской области найден живым 69-летний Юрий Кудряшов. Его местонахождение было неизвестно с 13 апреля.

Напомним, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просили томичей помочь в поисках 69-летнего Юрия Кудряшова. Мужчина 13 апреля ушел из дома в неизвестном направлении.

"Кудряшов Юрий Николаевич найден, жив! Огромное спасибо всем, кто участвовал в поиске, всем кто помогал и распространял информацию!!", - сообщили волонтеры в комментариях под постом о поиске.

Пенсионер был найден ночью 13 апреля около 23 часов. Где он находился все это время - не сообщается.