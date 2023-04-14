Снег и гололедные явления ожидаются в Томске 14 апреля

В Томске похолодает до +1 градуса. Фото: Ксения Высотина

В Томске в пятницу прогнозируют снег, гололедные явления и до +1 градусов тепла. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

В пятницу, 14 апреля, в областном центре будет облачно с прояснениями. Утром небольшой, днем умеренный снег, местами гололедные явления. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 15-17 м/с.. Температура воздуха днём прогнозируется -1...+1 градус.

По области днем синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег, днем по северо-западу без существенных осадков, местами гололедные явления. Днем столбики термометров опустятся до -2…-7 °С, местами до -12 °С, по юго-востоку до +3 °С. На дорогах местами гололедица.