Томская область стала одним из лидеров по числу заявок на «Лидеров России»

Томичи активно подают заявки на конкурс «Лидеры России» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская область оказалась в топ-15 регионов России по количеству регистраций на конкурс «Лидеры России», сообщает администрация региона. Конкурс управленцев проводят по поручению Владимира Путина с 2017 года. На конкурс этого года с 4 апреля уже подали более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 страны.

«В топ-15 регионов по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Калининградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Томская и Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», - сообщается на сайте администрации Томской области.

Заявки на конкурс «Лидеры России» принимают до 14 мая.