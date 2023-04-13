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НовостиОбщество13 апреля 2023 15:02

Томская область стала одним из лидеров по числу заявок на «Лидеров России»

С 4 апреля уже подано более 40 тысяч заявок
Александра Тайбатрова
Томичи активно подают заявки на конкурс «Лидеры России»

Томичи активно подают заявки на конкурс «Лидеры России»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томская область оказалась в топ-15 регионов России по количеству регистраций на конкурс «Лидеры России», сообщает администрация региона. Конкурс управленцев проводят по поручению Владимира Путина с 2017 года. На конкурс этого года с 4 апреля уже подали более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 страны.

«В топ-15 регионов по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Калининградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Томская и Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», - сообщается на сайте администрации Томской области.

Заявки на конкурс «Лидеры России» принимают до 14 мая.