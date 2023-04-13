В Первомайском районе Томской области 19-летнего парня приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Молодого человека приговорили к обязательным работам и конфисковали автомобиль. Фото: Сиб.фм

В Первомайском районе Томской области 19-летний местный житель пьяным сел за руль, хотя уже привлекался к ответственности за такое же нарушение. Факт, что молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировали сотрудники полиции, которые остановили его. Дело передали в суд.

«Суд приговорил подсудимого к 300 часам обязательных работ. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», - рассказали в прокуратуре Томской области.

Также у молодого человека пользу государства конфисковали автомобиль «ВАЗ-2108», на котором он ехал, когда его остановили сотрудники полиции. Приговор еще не вступил в законную силу.

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