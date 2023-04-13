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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:25

Томичи жалуются на глубокую яму во дворе дома на Транспортной улице

Асфальт провалился во дворе дома №7 по Транспортной улице
Александра Тайбатрова
Глубокая яма появилась во дворе дома №7 по улице Транспортной. Фото: телеграм-канал «Я из Томска»

Глубокая яма появилась во дворе дома №7 по улице Транспортной. Фото: телеграм-канал «Я из Томска»

Томичи пожаловались на то, что во дворе дома №7 по Транспортной улице провалился асфальт. Фотографией ямы с ироничной подписью «Марианская впадина» и видео поделились в телеграм-канале «Я из Томска».

«Проваливается асфальт. Всю глубину ямы даже не видно», - комментирует автор поста.

Из видео ясно, что под провалившимся асфальтом журчит вода. Как появилась яма, пока неизвестно.

Напомним, что к ремонту ямы на улице Бирюкова в Томске предложили подключить ученых ТГАСУ. Простой перекладкой асфальта эту проблему не решить, нужны инженерные решения. А на Коммунальном мосту в Томске бетонируют участок монолитной плиты.