В Томске 34-летний мужчина подозревается в краже сыра из супермаркета на пять тысяч рублей

Мужчина не расплатился за товар и вышел из супермаркета. Фото: скриншот видео с сайта управления Росгвардии по Томской области

В одном из супермаркетов Томска 34-летний мужчина похитил несколько упаковок сыра из торгового зала. Он сложил продукты в сумку и ушел из торгового зала, не расплатившись.

«Бдительные работники службы безопасности зафиксировали противоправные действия злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого виновника и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области.

Стоимость похищенного сыра составила около пяти тысяч рублей.

Ранее в Колпашево мужчина попытался похитить алкоголь из магазина.