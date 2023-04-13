Мошенники убедили томскую пенсионерку продать квартиру и взять восемь кредитов

Пенсионерка хотела заработать на инвестициях, но нарвалась на мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерка из Томска поверила мошенникам, продала квартиру и взяла четыре кредита, рассказали в полиции. Всего женщина перевела аферистам более четырех с половиной миллионов рублей. А началось все с рекламы, предлагающей заработок на инвестициях

«По предварительной информации, рекламу заработка на инвестициях женщина увидела в интернете в конце февраля 2023 года. Пенсионерка перешла по ссылке и оставила заявку на сайте. Через некоторое время в мессенджере ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для того, чтобы начать зарабатывать, необходимо вложить 18 тысяч рублей. Женщина перевела собственные сбережения по указанному номеру телефона, однако аферист порекомендовал вложить еще. В течение нескольких недель пенсионерка оформила семь кредитов в разных банках на общую сумму более 3,3 миллионов рублей и, следуя указаниям злоумышленника, перевела все денежные средства на указанный счет», - пояснила пресс-служба полиции.

Через месяц аферист снова связался с томичкой и объяснил: чтобы вывести деньги с инвестиционного счета, надо перевести на указанный счет еще 1,3 миллионов рублей. Денег у пенсионерки не было, поэтому она решила продать квартиру и зять еще один кредит. Этого оказалось мало, и женщина попросила в долг у родственников, которые и объяснили ей, что она стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.