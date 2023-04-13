На Коммунальном мосту в Томске бетонируют участок монолитной плиты

Подрядчик бетонирует монолитную плиту Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На Коммунальном мосту в Томске подрядчик закончил армирование 50-метрового участка конструкции моста и приступил к бетонированию монолитной плиты, сообщили в мэрии. После этого с 21.00 14 апреля до 21.00 15 апреля по Коммунальному мосту не смогут проехать большегрузы. Чтобы бетон набрал прочность, его необходимо в течение суток предохранять от динамической нагрузки.

«По сообщению подрядчика, общая готовность объекта составляет 58%, в настоящее время в ремонтных работах заняты 64 человека», - приводит данные пресс-служба мэрии.

Аналогичные работы с другой стороны моста будут проводить через неделю, после чего снова введут ограничения для большегрузов.