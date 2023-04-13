В Томской области выберут 55 территорий для благоустройства

Голосование за объекты начнется 15 апреля Фото: Ксения Высотина

В Томской области в субботу, 15 апреля, начнется голосование за объекты, которые благоустроят в 2024 году, напомнили в администрации Томской области. В этом году жители области выберут 55 объектов, включая 34 дизайн-проекта ранее выбранных пространств.

«Любой житель Томской области в возрасте от 14 лет может проголосовать на федеральной платформе проекта za.gorodsreda.ru, на сайте госуслуг или по номеру телефона с помощью волонтеров, которые будут работать в каждом муниципалитете», - пояснили в пресс-службе администрации региона.

Сообщается, что в прошлом году в онлайн-голосовании приняли участие 140 тысяч человек.

Напомним, что в Томске в 2023 году благоустроят 16 территорий и потратят на это 130 миллионов рублей.