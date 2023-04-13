«Квесты, спортивные игры и кино под открытым небом»: в Томске 15 апреля отпразднуют День космонавтики

Праздник честь Дня космонавтики в Томске пройдет на Новособорной площади. Фото: Анна Ковалева

На Новособорной площади в Томске 15 апреля пройдет фестиваль «Салют! Гагарин! Томск!», посвященный Дню космонавтики. Праздник начнется в 13.00 и продлится до 21.00. Здесь будут выступать творческие коллективы Томска, также обещают красочные фотозоны и уличные выставки, на которых можно узнать больше об истории освоения космоса.

«На главной площади города будут работать тематические интерактивные площадки. Гости праздника смогут принять участие в квестах, создать модель Солнечной системы в мастер-классах, проверить свои силы в спортивной игре «Попади в точку», понаблюдать за битвой роботов и сделать свои научные открытия в передвижных лабораториях», - рассказали о деталях праздника в пресс-службе мэрии.

Вечером гостям фестиваля покажут художественные фильмы про космос на большом экране под открытым небом. Показы пройдут с 17.00 до 21.00.

Напомним, что 14 и 15 апреля в Томске пройдет форум молодых ученых U-NOVUS’2023.