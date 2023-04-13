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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:23

В Томске на улице Пушкина столкнулись три автомобиля

ДТП случилось вечером 12 апреля
Александра Тайбатрова
В ДТП на улице Пушкина столкнулись три автомобиля

В ДТП на улице Пушкина столкнулись три автомобиля

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Вечером 12 апреля в Томске на улице Пушкина столкнулись три автомобиля, сообщает полиция. Предварительная версия такая: 44-летний водитель Mitsubishi Outlander не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди Subaru Forester, в результате машины столкнулись. После это Subaru продолжил движение и столкнулся с Mitsubishi Lancer, который ехал впереди. В результате ДТП никто не пострадал.

«Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции для оформления ДТП, обнаружили у водителя автомобиля Mitsubishi Outlander явные признаки алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель внедорожника отказался», - прокомментировали в полиции.

Также пресс-служба полиции сообщает, что, по предварительным данным, Mitsubishi Outlander могу еще в двух ДТП, которые произошли в Томске в этот день - на улице Крылова и площади Соляной.

Напомним, что 11 апреля в Томске маршрутка врезалась в остановку, в результате пострадала женщина.