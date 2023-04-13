Поездка в купе до Москвы и помидоры больше всего подорожали в Томской области в марте

В Томской области в марте подорожали помидоры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В марте 2023 года в Томской области больше всего подорожал проезд в купе до Москвы, отдых в Турции и помидоры. Такие данные приводит Томскстат.

По данным аналитиков, индекс потребительских цен в марте 2023 года по отношению к февралю составил 100,7%, с начала года – 101,6%.

Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали в среднем на 0,8%. Больше всего цены выросли на помидоры свежие – на 17,8%, кетчуп – на 8,6%, вино – на 8%, зелень свежую – на 8%, соки фруктовые – на 7,6%, яблоки – на 7,4%.

Водешевели огурцы свежие – на 26%, какао – на 8%, сухие супы в пакетах – на 7,6%, печень говяжья, свиная – на 6,8%.

На 0,2% подорожало масло подсолнечное, молоко 2,5-3,2% жирности – на 1,1%, сахар – на 1,2%, мука – на 1,3%.

Непродовольственные товары в марте текущего года стали дороже в среднем на 0,1%.

Наибольший рост цен наблюдался на смартфоны – на 8,6%, ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна – на 6,7%, печи микроволновые – на 6,1%, нафазолин – на 5,6%, моноблоки – на 5,1%, туалетную воду – на 5%.

Подешевели электроутюг – на 10%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 6,6% и корвалол – на 6,4%.

Услуги подорожали в среднем на 1,2%. Сильно в цене выросли проезд в купейном вагоне по направлению Томск-Москва – на 30,6%, поездка в Турцию – на 26,2%, поездка в Крым – на 19,9%, полёт эконом-класса – на 19,7%, поездка в Египет – на 17,1%, экскурсионные туры по России – на 11,2%, поездка в Беларусь – на 9,7%, поездки в страны Закавказья – на 9,6%, пребывание в круглосуточном стационаре – на 8,9%.

Подешевел речной круиз на территории России – на 5,8%.