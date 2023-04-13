В Томской области посевные площади увеличат на 2% в 2023 году

В Томской области увеличат посевные площади. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области планируют увеличить посевные площади. Аграрии региона хотят засеять сельхозкультурами 334,2 тысячи гектаров земли, что составляет 102,1% к уровню прошлого года, сообщает администрация региона.

В этом году яровой сев охватит 216 тысяч га, площадь яровых зерновых и зернобобовых культур – 163 тысячи га, технических культур — 28,9 тысячи га.

Озимые культуры под урожай 2023 года хозяйства посеяли 14,3 тысячи га — на 11,7 % больше, чем в прошлом сельхозсезоне. Картофель хотят посадить на площади 1,6 тысячи га, на 4,2% больше прошлого года, овощи — на 0,58 тысячи гектаров.

В этом году аграрии дополнительно закупили более 6 тысяч тонн семян высших репродукций.

Тракторный парк в хозяйствах региона подготовлен к работе на 88%, посевные комплексы — на 81%, сеялки и почвообрабатывающие агрегаты — на 87%.

Весенние полевые работы в 2023 году могут начаться в третьей декаде апреля.