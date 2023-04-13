Жителей Томска просят поделиться оцифрованными фотографиями военных лет

Томичей просят поделиться снимками военных лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Дня Победы мэрия запустила акцию «Помним, гордимся!». Томичей просят поискать в своих семейных архивах фотографии города, сделанные в военные годы, сообщили в городской администрации.

Чтобы принять участие в акции, необходимо отправить на электронную почту foto@admin.tomsk.ru оцифрованные фотографии Томска в период Великой Отечественной войны. В письме указать данные отправителя и информацию о фотоснимке: год, когда был сделан кадр, и краткое описание - что на нем запечатлено.

Подойдут фотографии как самого областного центра, так и снимки, которые расскажут о городских предприятиях и учреждениях в военные и послевоенные годы.

Если нет возможности самостоятельно оцифровать фото, можно обратиться за помощью к волонтерам по телефону 901-421 (с 9 до 18 часов в рабочие дни).

Данные снимки помогут сохранить информацию о подвиге томичей в годы Великой Отечественной войны, и передать эстафету памяти будущим поколениям.