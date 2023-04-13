Томича приговорили к 8 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в интернете

Наркодилера в Томске приговорил к 8 годам колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске пресекли деятельность группы лиц, которые организовали незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в интернете, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, в 2022 году обвиняемый ради получения денег через незаконный сбыт наркотиков, вступил в преступный сговор с группой людей.

«Согласно условиям достигнутых договоренностей, фигурант уголовного дела должен был забрать оптовую партию наркотического средства из тайника, после чего расфасовать ее на части и разместить их в тайники для покупателей», – говорится в сообщении.

О месте закладок сообщалось через мессенджер.

Фигуранта уголовного дела признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Его приговорили к 8 годам в исправительной колонии строгого режима.