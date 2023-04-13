Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 2:58

Томские росгвардейцы более 2,5 тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» в 2023 году

Ведомство охраняет порядка 3 тысяч объектов собственности
Алёна Мищенко
Росгвардейцы более 2,5 тысяч раз выезжали по сигналу "тревога".

Росгвардейцы более 2,5 тысяч раз выезжали по сигналу "тревога".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году сотрудники томской Росгвардии более 2,5 тысяч раз выезжали на объекты по сигналу «тревога». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За первые три месяца 2023 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совершили более 2500 выездов по сигналу «тревога» на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества томичей, пресекли более 200 правонарушений в отношении охраняемого имущества», – говорится в сообщении.

Ведомство охраняет порядка 3 тысяч объектов собственности, более 16 тысяч домов и имущества граждан и свыше 130 автомобилей. В этом году росгвардейцы приняли под защиту еще 400 различных объектов.

В полицию передано около 500 томичей за совершение правонарушений, также задержано 13 граждан в розыске. На задержанных составлено более 470 административных протоколов и возбуждено 17 уголовных дел.