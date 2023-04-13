Более 200 домов в Октябрьском районе Томска останутся без холодной воды 17 апреля

В Томске отключат холодную воду 17 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 17 апреля более 200 домов в Октябрьском районе Томска останутся без холодного водоснабжения из-за плановых работ на водопроводных сетях, сообщает «Томскводоканал».

«Будет осуществляться переключение абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 160мм по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 45. Новый водопровод был проложен в целях снижения количества повреждений на сетях водоснабжения на данном участке», – говорится в сообщении.

Так, холодной воды не будет с 9:00 до 23:50 17 апреля по адресам:

ул. Водопроводная, 12, 14;

ул. Дорма, 2, 2а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1;

ул. Индустриальная, 1, 1Б, 7, 7а, 9, 14, 16;

пер. Латвийский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Ленинградская, 4, 6, 8;

ул. Мичурина, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16 стр.7, 16 стр.4, 16/1, 18, 39, 41, 43;

ул. Научная, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 кв.1, 21 кв.2, 32, 32а, 34;

ул. Ново-Деповская, 1-я, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8а, 11, 15, 16, 19, 21, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57;

ул. Ново-Деповская, 2-я, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 17 стр.1, 19, 21, 26;

ул. Новосибирская, 6, 8;

пер.. Офицерский, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 11, 13;

пер. Полтавский, 42;

ул. Рабочая 1-я, 6, 7, 7/1, 8, 17, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35 стр.1, 37, 39/1, 41, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Рабочая 2-я, 15, 17, 30, 32, 46;

ул. Рабочая 3-я, 1, 1а, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 10;

ул. Рабочая, 19, 21, 21а, 23, 23/1, 23/2, 24, 27, 27/1, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 39/1, 39 стр.1, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48 стр.1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 стр.1, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;

ул. Ракетная, 19 стр.4;

ул. Тяговая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Чехословацкая, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Энергетическая, 1.

Томичам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее запастись водой.