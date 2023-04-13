Снег с дождем и +8 градусов ждут жителей Томска 13 апреля

В Томске потеплеет до +8 градусов в четверг. Фото: Ксения Высотина

В Томске в четверг прогнозируют снег с дождем и до +8 градусов тепла. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

В четверг, 13 апреля, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. Ветер будет дуть западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха днём +6...+8 градусов.

По области днем синоптики обещают осадки в виде снега с дождем, порывы западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +3…+8°С, по северу опустятся до -2…-7°С.