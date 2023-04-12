Томичам рассказали о подсчете калорий и контроле веса

Подсчет калорий поможет контролировать вес Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Томской области Наталия Коротких рассказала томичам о контроле за своим весом.

«Можно установить для себя суточную норму калорий и придерживаться ее. При этом такая норма должна рассчитываться индивидуально с учетом многих факторов, поскольку суточная норма калорий зависит от пола, возраста, веса, образа жизни и уровня физической активности человека. Для безопасного похудения необходимо снизить калорийность рациона с учетом физической активности на 10-15% и на 20% при сильном ожирении. Однако помните, что при расчетах нужно учитывать, что суточная калорийность не может быть меньше уровня базового метаболизма, иначе это вызовет дополнительные проблемы со здоровьем», - предостерегла специалист.

Наталия Коротких отметила, что проверить наличие лишнего веса можно с помощью индекса массы тела (ИМТ). Для этого нужно свой вес поделить на рост в квадрате. Если в результате подсчёта вышло от 25 до 30, то вес избыточный. Если ИМТ составляет от 30 до 35, то это первая степень ожирения, от 35 до 40 - вторая степень ожирения, свыше 40 - третья степень ожирения.