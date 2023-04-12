На Белом озере в Томске провели митинг в честь Дня космонавтики

На митинге томичи возложили цветы к памятнику Николаю Рукавишникову Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В честь Дня космонавтики в Томске прошел митинг в сквере у Белого озера, проинформировала мэрия. Пришедшие на мероприятия томичи почтили память уроженца Томска, летчика-космонавта Николая Рукавишникова, который совершил три полета в космос.

«В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Октябрьского района, ветераны приборного завода, воспитанники Дома детского творчества «У Белого озера» и ученики лицея №8 им. Н.Н. Рукавишникова», - рассказали пресс-службе мэрии.

На митинге томичи также возложили цветы к памятнику Николаю Рукавишникову.

Напомним, что 15 апреля в Томске на площади Новособорной отпразднуют День космонавтики.