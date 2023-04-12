Томич ударил ножом в грудь бывшую жену и получил тюремный срок

Суд приговорил мужчину к пяти годам девяти месяцам лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Томска получил пять лет и девять месяцев лишения свободы за то, что ударил ножом в грудь бывшую жену, поделились информацией в прокуратуре Томской области. В феврале 2022 года 47-летний томич поджидал экс-супругу возле ее работы, чтобы убедить женщину вернуться к нему. Она ответила отказом, завязался конфликт. В результате мужчина ударил бывшую супругу ножом в грудь. Здоровью женщины был нанесен тяжкий вред.

«За содеянное суд приговорил виновного к 5 годам 9 месяцам лишения свободы. Оспаривая приговор, защитник просил оправдать осужденного, настаивал, что мужчина нанес удар ножом неумышленно, поскольку поскользнулся на льду», - прокомментировали в прокуратуре.

Суд апелляционной инстанции оставил обвинительный приговор без изменения.

Ранее в Томске на улице Алтайская нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти.