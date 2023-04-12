Ученые из Томска выяснили, что малярийные комары мигрировали в Европу из Сибири

Учёные впервые исследуют связь между хромосомными перестройками у сибирских малярийных комаров и их способностью адаптироваться к новым территориям. Фото: пресс-служба ТГУ

Ученые из Томского государственного университета установили, что распространение малярийных комаров в Европе шло из Северной Америки через Сибирь, сообщила пресс-служба вуза. В рамках международного проекта исследователи изучили геномы 13 видов комаров группы Maculipennis из Америки и Евразии и нашли ответ на давний вопрос, каким путём данный вид попал в Сибирь.

«Учёные выяснили, что распространение насекомых, по вине которых до сих пор ежегодно гибнут сотни тысяч людей, происходило из Северной Америки через Сибирь в Европу. У малярийных комаров, обитающих в Сибири, связь между хромосомными перестройками и способностями к адаптации на геномном уровне исследуется впервые», - объяснили в пресс-службе ТГУ.

Данное исследование имеет большое практическое значение. Если ученые выяснят последовательность происхождения видов комаров, и поймут, как менялись геномы, как насекомые приспосабливались к новым условиям, то смогут определить и происхождение способности комаров переносить возбудителей опасных инфекций и адаптироваться к новым патогенам.

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