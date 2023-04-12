Дипломат из Беларуси проводит рабочие встречи в Томске

В Томск приехал представитель Беларуси Фото: Ксения Высотина

В Томск 12 апреля приехал руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в г. Новосибирске Сергей Тележинский, рассказали в администрации Томской области. Сообщается, что гость проведет ряд встреч в администрации Томской области, обсудит результаты и планы сотрудничества, познакомится с проектом «Большой университет» и пообщается с представителями белорусской диаспоры.

«Беларусь — важный партнер Томской области в сфере сельского и лесного хозяйства, поставщик аграрной техники и покупатель продукции томских промышленных предприятий. По итогам прошлого года эта страна стала шестым экспортным рынком для нашего региона», - сообщает пресс-служба администрации области.

Соглашение о сотрудничестве Томской области с Беларусью действует с 2016 года. Планируется, что в мае в Томск приедет делегация из Гродненской области, а ответный визит томичей в Беларусь запланирован на лето.

Ранее замгубернатора Томской области презентовал потенциал региона во Вьетнаме.