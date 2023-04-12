В Томске спилят сухие и аварийные деревья Буфф-саду

Фото: группа «Центр развития городской среды Томской области» Вконтакте

В Буфф-саду в Томске обрежут и спилят сухие и аварийные деревья, сообщается в группе «Центр развития городской среды Томской области» Вконтакте. Во вторник в Буфф-саду встретились подрядчик, представитель Департамента благоустройства администрации Томска, дендролог и архитектор Центра развития городской среды.

«Под контролем дендролога специалисты сверились с планом подготовительных работ и отметили деревья, которые могут навредить пешеходам. В ближайшее время Буфф-сад продолжит своё преображение», - уточнили в сообществе.

Напомним, что в прошлом году в Буфф-саду сделали детскую площадку с кораблем, а в 2023 году благоустройство продолжат. И снос сухих и аварийных деревьев станет первым шагом. После этого в Буфф-саду сделают освещение, заменят покрытия и установят новые малые архитектурные формы.

Напомним, что в 2023 году в Томске затратят 130 миллионов рублей на благоустройство 16 общественных пространств.