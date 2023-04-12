В Колпашево Томской области из детдома сбежали подростки

Сбежавших подростков разыскали росгвардейцы Фото: Ксения Высотина

В Колпашево Томской области два подростка 14 и 15 лет сбежали из детского дома. Найти их помогли сотрудники Росгвардии. Информацию о беглецах и их приметы росгвардейцы получили, когда проводили дневное патрулирование. Спустя два часа похожих подростков они заметили в районе городской пристани.

«Увидев экипаж Росгвардии, подростки побежали по сугробам под яр реки Обь в сторону улицы Береговой. Но вскоре на берегу реки их остановили», - поделились подробностями происшествия в управлении Росгвардии по Томской области.

Беглецов передали ПДН территориального отдела полиции. Их жизням и здоровье ничего не угрожает.

Ранее на улице Алтайской в Томске нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти.