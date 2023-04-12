Томским болельщикам рассказали об изменении карты Fan ID

Фото: Артем КИЛЬКИН
Болельщикам рассказали об изменении карты Fan ID. 7 апреля в агентстве стратегических инициатив (АСИ) прошло совещание по поводу упрощения системы карты болельщика, сообщает издание "РБ Спорт".
В пятницу, 7 апреля, в агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения системы карты болельщика (Fan ID) с участием представителей РПЛ, клубов, фанатских объединений и профильных
организаций, отвечающих за реализацию идею паспорта болельщика.
Важно, что к предложениям был выбран системный подход, где по большинству возникших проблем предлагаются пути решений или улучшений. Клубы и лига отметили, что если не вносить изменений, то в текущих условиях и при нынешней динамике оформления карты болельщика стоит ожидать дальнейшую стагнацию посещаемости матчей РПЛ.
Инициативы можно условно разделить на несколько групп:
— Категории матчей
— Категории зрителей
— Упрощение клиентского пути и улучшение доступности
— Стимулирующие меры