Томским болельщикам рассказали об изменении карты Fan ID

Фото: Артем КИЛЬКИН

Болельщикам рассказали об изменении карты Fan ID. 7 апреля в агентстве стратегических инициатив (АСИ) прошло совещание по поводу упрощения системы карты болельщика, сообщает издание "РБ Спорт".

В пятницу, 7 апреля, в агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось совещание по поводу упрощения системы карты болельщика (Fan ID) с участием представителей РПЛ, клубов, фанатских объединений и профильных

организаций, отвечающих за реализацию идею паспорта болельщика.

Важно, что к предложениям был выбран системный подход, где по большинству возникших проблем предлагаются пути решений или улучшений. Клубы и лига отметили, что если не вносить изменений, то в текущих условиях и при нынешней динамике оформления карты болельщика стоит ожидать дальнейшую стагнацию посещаемости матчей РПЛ.

Инициативы можно условно разделить на несколько групп:

— Категории матчей

— Категории зрителей

— Упрощение клиентского пути и улучшение доступности

— Стимулирующие меры