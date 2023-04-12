В Томске заметили силовиков с оружием возле военкомата

Томичи заметили людей в форме и с оружием возле военкомата. Фото: телеграм-канал «Регион-70 Томск»

В Томске очевидцы заметили вооруженных людей в форме сотрудников Росгвардии возле военкомата на улице Фрунзе. Фотографию они опубликовали в телеграм-канале «Регион-70 Томск». В комментариях томичи высказывают предположения, что же там происходит.

«Росгвардия, учения, похоже». «У меня вчера во дворе они бегали с автоматами, прятались за деревьями и машинами». «Ну и что происходит? Объясните», - рассуждают подписчики телеграм-канала.

Как сообщил «АиФ-Томск» источник, на самом деле возле военкомата проводят комплексную тренировку по пресечению условного террористического акта. Участвуют сотрудники Росвардии, МЧС, УМВД и УФСБ Томской области.

Ранее в Колпашево сотрудники Росгвардии помогли задержать злоумышленника, который пытался похитить алкоголь из магазина.