Эндокринолог рассказал томичам, что будет если отказаться от сладостей поможет сон и большое количество воды

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Сладости могут быть полезны для организма, однако в большом количестве могут нанести вред. Диетолог Наталия Шимчак предложила несколько способов, которые позволяют отказаться от привычного рациона, сообщает издание ФАН.

Чтобы воздерживаться от лакомств, необходимо высыпаться. Если этого не делать, на следующий день человеку хочется есть гораздо больше обычного. Помимо этого, важно пить много воды, сообщает турецкое издание Оnet. Большое количество жидкости позволяет уменьшить голод. Поклонникам конфет стоит обратить внимание на соки без добавления сахара.

Не стоит забывать о регулярных приемах пищи. Еда позволяет сбалансировать уровень полезных веществ в крови. В результате человек быстрее ощущает насыщение и ему не нужно много продуктов.