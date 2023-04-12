В Томской области пролечились около 20 тысяч иногородних пациентов в 2022 году

Чаще всего иногородние пациенты обращались к томским онкологам, офтальмологам, кардиологам, акушерам и гинекологам Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 20 тысяч пациентов из других регионов прошли лечение по ОМС в медучреждениях Томской области в 2022 году, рассказали в Томском территориальном фонде обязательного медицинского страхования. Чаще всего иногородние пациенты обращались к томским онкологам, офтальмологам, кардиологам, акушерам и гинекологам.

«Больше всего, около 13 тысяч граждан, приехали в Томск на лечение из Кемеровской области, 1300 - из Новосибирской области, 1000 пациентов – из Алтайского края, 600 – из Республики Тыва, 500 – из Республики Бурятия», - такие цифры приводит пресс-служба администрации Томской области.

При этом число томичей, обращавшихся за медпомощью в другие регионы, значительно ниже: девять тысяч. В том числе две с половиной тысячи томичей лечились в Ханты-Мансийском автономном округе, 000 - в медицинских организациях Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, 900 - в Кемеровской области, 800 - в Новосибирской области и 700 - в Алтайском крае.

Ранее томичам рассказали о связи еды и депрессии.