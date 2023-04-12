В Томске на улице Алтайская в квартире обнаружен труп мужчины

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В Томске в жилом доме на улице Алтайская, 163а, в квартире обнаружен труп мужчины. Тело было с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

"СКР по Томской области по факту обнаружения 09.04.2023 в квартире жилого дома на ул.Алтайской,163а в Томске тела мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Силовики уже задержали подозреваемую в убийстве. Ею оказалась сожительница погибшего. Женщине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.