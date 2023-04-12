Жители Ленинского района Томска останутся без холодной воды 12 апреля из-за аварии

Холодную воду отключат в Ленинском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в среду, 12 апреля, в части Ленинского района не будет холодной воды из-за аварийных работ по устранению утечки на переулке Тихий. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

«В связи с аварийными работами по устранению утечки в водопроводной камере на пер. Тихий, в части Ленинского района будет отсутствовать холодное водоснабжение 12 апреля с 15 до 18 часов», – говорится в сообщении.

Полностью холодная вода вернется в дома томичей к 22 часов.

Жителя Томска приносит извинения за доставленные неудобства и просит запастись водой.

Если холодная вода не появится после 22 часов, томичей просят обращаться в Центральную диспетчерскую службу ООО «Томскводоканал» по телефону 90-50-90.