Екатерина Бельмесова стала председателем комитета по работе с личными обращениями томичей

Фото: администрация Томской области

Председателем комитета по работе с личными обращениями жителей Томской области назначена Екатерина Бельмесова. Она приступила к работе уже сегодня, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Губернатор Томской области Владимир Мазур своим распоряжением назначил председателем комитета по работе с личными обращениями граждан администрации Томской области Екатерину Бельмесову. К работе в новом статусе она приступила сегодня, 12 апреля», – говорится в сообщении.

По словам губернатора, Екатерина Бельмесова отработала в администрации Томской области 13 лет. Прошла от ведущего специалиста до заместителя председателя в комитете по работе с личными обращениями граждан.

Екатерина Бельмесова родилась в Юрге. В 2010 году окончила Томский государственный университет по специальности «документовед». После вуза пришла работать в администрацию Томской области. Замужем.