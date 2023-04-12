Жителям Томска покажут фильмы о космосе под открытым небом на набережной Ушайки

В Томске пройдет показ фильмов о космосе. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске 12 апреля празднуют День космонавтики. В этот день томичи смогут посмотреть документальные фильмы о космосе на большом уличном экране у БКЗ на набережной реки Ушайки, сообщает областная администрация.

Показ фильмов под отрытым небом начнется с 16 часов в амфитеатре новой набережной реки Ушайки.

«Томская филармония в рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина покажет на светодиодных экранах три документальных фильма о космосе», – говорится в сообщении.

Так, в 16:00 начнется фильм – «Алексей Леонов. Космос внутри», в 18:30 — «Наш космос. Ступени к пьедесталу», в 19:25 томичам покажут фильм «Салют-7».

Напомним, 15 апреля в Томске на площади Новособорной пройдет празднование Дня космонавтики. Томичам подготовили фестиваль «Салют! Гагарин! Томск!».