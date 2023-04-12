В Томске восемь «домов за рубль» нашли арендаторов

В ТОмске восемь "домов за рубль" нашли инвесторов. Фото: Алёна Мищенко

В Томске восемь домов по программе «Дом за рубль» обрели потенциальных арендаторов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее в Томске выставили на торги 16 домов по программе «Дом за рубль». Начальная цена (размер годовой арендной платы) за объекты составляет от 47 до 211 тысяч рублей.

На аукцион пяти домов заявилось по одному участнику. Это дома по улице Кузнецова, 33, улице Крылова, 8, стр. 3, ул. Шишкова, 6; ул. Шишкова, 8 и ул. Пушкина, 28а№». Инвесторы смогут заключить договор аренды этих домов по начальной аукционной цене.

Участники аукциона боролись за дома на улице Гоголя, 50, Гоголя, 50/1 и улице Советская, 93. Победитель предложил наибольшую цену.

Договор аренды заключили компания «Ремас», ООО «Парад мебели», ИП Юргин В.Б., Оголь И.Н., Коноваленко П.В. Размер арендной платы на объекты составил от 72 до 211 тысяч рублей.

Выставленные на аренду нежилые здания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Все они требуют проведения капитального ремонта.

Напомним, проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. В рамках проекта инвесторы за свой счет реставрируют старинные здания и получают муниципальную льготу по арендной плате на 49 лет, используя восстановленные дома под собственные нужды. После разработки проектной документации плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 руб. в год.