Годные к службе томичи смогут получить повестку на Госуслугах

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Жители Томска, которые годные к армии, смогут получить повестку на Госуслугах. Депутаты Госдумы одобрили законопроект, предполагающий ввод электронных повесток.

Уточним, что законопроект был принят в третьем чтении. Согласно документу, реестр будет формировать каждый военный комиссариат, в установленном правительством России порядке. Для создания этого перечня будут использованы сведения из государственного информационного ресурса.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. <…> В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», - говорится в документе.

Как отмечал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, новая система, вместе с реестром, позволит избежать многих ошибок, которые порой допускала устаревшая схема работы российских военкоматов. Сведения станут актуальными, система – прозрачной, а гражданам не придётся постоянно ходить в военкоматы лично, для заполнения данных.