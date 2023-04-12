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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:50

Появилось видео с места тушения пожара в томском селе Дзержинское

Огонь продолжают тушить
Алёна Мищенко

В томском селе Дзержинское продолжается тушение пожара, в котором загорелись три дома. Информации о локализации огня еще не поступало.

Напомним, 12 апреля в селе Дзержинское загорелись сразу три дома на площади 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. Информации о пострадавших не было.

При пожаре загорелся нежилой двухэтажный деревянный дом, одноэтажный дом с мансардой и одноэтажный кирпичный дом с мансардой. Предварительная площадь возгорания оценивается в 500 кв.метров.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС, огонь продолжают тушить. Информации о локализации еще не поступало. Опубликовано видео с места тушения пожара.