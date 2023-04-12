Большегрузы не смогут проехать по Коммунальному мосту в Томске с 13 по 14 апреля

В Томске ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту. Фото: Анна Ковалёва

В Томске 13 апреля на сутки введут временное ограничение движения большегрузов по Коммунальному мосту. Об

«В период с 21:00 четверга, 13 апреля, до 21:00 пятницы, 14 апреля, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн», – сообщили в мэрии Томска.

Это связано с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Это позволит исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих машин.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.