Жители Северска 12 апреля опоздали на работу из-за пробки на Чекистском тракте

Пробка на Чекистском тракте в Северске образовалась утром в среду. Фото: Ксения Высотина

В среду, 12 апреля, жители Северска опоздали на работу из-за 6 бальной пробки на Чекистском тракте от ЦКПП до поселка Свечной. Многие водители стоят в пробке уже около 20 минут, передает корреспондент "КП-Томск".

«Пробка от самого Северска и до переезда на Свечном», - сообщает корреспондент.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 9:00 затор на Чекистском тракте оценивается в 6 баллов. В комментариях северчане сообщают, что стоят в пробке уже около 15-20 минут. Движение полностью парализовано.

Также пробки сейчас фиксируются на Коммунальном мосту, проспекте Ленина, проспекте Фрунзе, на улице Елизаровых и Ломоносова.